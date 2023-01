Sarà riaperta domani sera una corsia della galleria Telegrafo sulla A20, chiusa dalla vigilia di Natale

Si concluderà domani il calvario di coloro che nelle ultime tre settimane hanno dovuto raggiungere Messina dalla costa tirrenica attraverso l’autostrada A20.

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha fissato per domani alle 18 la riapertura della prima carreggiata dopo saranno ultimati gran parte dei lavori di ripristino della galleria Telegrafo, danneggiata dall’incendio di un automezzo la notte tra il 23 ed il 24 dicembre.

Gli operai della ditta incaricata dal.Cas completeranno oggi il ripristino della calotta della galleria e domani sarà effettuato l’intervento di bitumazione dell’asfalto. Come detto l’autostrada sarà percorribile, nel tratto della galleria, solo su una corsia, in attesa che si completino gli ultimi lavori e lo svincolo di Giostra in direzione Messina-Palermo, attualmente aperto per limitare i disagi degli automobilisti in transito nelle ultime tre settimane resterà utilizzabile anche quando i lavori sulla A20 saranno completati.