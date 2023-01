Barcellona si prepara alla festa di San Sebastiano: ecco il programma fino al 20 gennaio 2023

L’arcipretura della Basilica di San Sebastiano si preparare alla celebrazione della ricorrenza del Santo Patrono di Barcellona, in programma il prossimo 20 gennaio 2023.

Dall’11 gennaio scorso è iniziata la classica novene, accompagnata delle pregherie dedicate a diverse realtà della società civile e religiosa. Dopo aver pregato per la comunità parrocchiale e per le vocazioni, oggi la novena sarà dedicata agli amministratori pubblici, domani agli operatori pastorali e domenica alla famiglia, con l’esibizione del coro Ouverture. Si proseguirà nella settimana che porta al 20 gennaio con le giornate dedicate ai malati, alla Caritas e centri d’ascolto, alle associazioni di volontariato ed ai giovani, alla vigilia della solenne festa del Patrono, che prevede la solenne messa officiata dall’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla e nel pomeriggio la tradizionale processione del simulacro del Santo per le vie del centro.