Il gruppo di Protezione civile “Club Radio C.B. ODV” apre il tesseramento 2023: ecco come aderire

Il gruppo di volontario di Protezione civile del “Club Radio C.B. ODV” di Barcellona Pozzo di Gotto apre il tesseramento 2023.

Come chiarisce il presidente Marco Anastati, si tratta di un’opportunità rivolta a tutti, di entrare a far parte dell’associazione di volontariato laica più grande d’Italia – ANPAS – di una storia di persone che da più di cento anni ingentilisce i cuori di tutta Italia”.

“Potrai conoscere persone di tutte le età – si legge in una nota – e di diverse culture, ma potrai ancche imparare a fare cose importanti che, magari, un giorno potrebbero far bene a qualcuno che adesso nemmeno conosci. Se anche tu senti l’esigenza di impegnare il tuo tempo a favore dei vulnerabili, di intervenire di fronte alle varie emergenze, di mettere il tuo tempo al servizio degli altri… questo è il momento giusto”.

Cosa puoi fare in una pubblica assistenza Anpas

Le attività sono tante quanti i bisogni e le iniziative che possono essere presenti in una comunità: soccorso ed emergenza, servizi socio sanitari e di accompagnamento, assistenza a eventi, banco alimentare, donazione sangue e protezione civile. Insieme a queste attività puoi far parte di un gruppo cinofilo da soccorso, puoi fare assistenza a manifestazioni sportive o concerti, psicologia dell’emergenza, animazione per bambini e anziani. Potrai sensibilizzare la società civile – cittadini, scuole, enti locali e imprese – alle politiche e alle azioni delle pubbliche assistenze Anpas in Italia, in Europa e nei paesi dove vengono realizzati progetti di cooperazione internazionale. Potrai condividere le tue capacità e la tua passione con altre persone e insieme inventerete qualcosa che sarà utile per tutta la vostra comunità.

Puoi scegliere di collaborare come “socio” o come semplice “volontario”. Sempre nel tuo tempo libero! Non ci sono obblighi.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

• invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@clubradiocb.it

• consegnata a mano presso gli uffici previo appuntamento al n. tel. 3929432457

Una serata di presentazione è in programma sabato 28 Gennaio alle ore 19.00 presso la nostra sede a Barcellona Pozzo di Gotto in via Sant’Andrea n. 96. Un momento in cui scoprire cosa significa entrare in Anpas e come contribuire al bene comune