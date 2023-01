Denunciati per falsa testimonianza e calunnia dopo i procedimenti del filone Ulisse, assolti “perchè il fatto non sussiste”

Una costola del procedimento “Ulisse 2” nei confronti di Coppolino Stefano Lino e Bertino Piero, già derivante da “Ulisse 1”, in cui erano stati coinvolti anche Mazza Carmelo e Angelo Caliri ha portato ad una pronuncia di assoluzione nei confronti di Materazzi Alessandro e Duca Biagino.

Si contestava – tanto a Materazzi quanto a Duca – di aver reso falsa testimonianza in quel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna per estorsione nei riguardi degli allora imputati. La falsa testimonianza sarebbe consistita nelle circostanze meglio indicate nel capo di imputazione.

Si legge, infatti, che il Materazzi Alessandro:

“in particolare, interrogato, nel corso del dibattimento, su quanto in sua conoscenza in ordine alle circostanze ed al movente della aggressione perpetrata in suo danno da MAZZA Carmelo (deceduto in concorso con il (co)imputato COPPOLINO Stefano nel mese di aprile dell’anno 2008, riferiva d non avere riconosciuto con certezza alcuno tra i soggetti travisati che avesano agito in concorso ce MAZZA ed, inoltre, che, in epoca anteriore a tale aggressione, aveva ricevuto una richiesta estorsiva dallo stesso MAZZ.A Carmelo, alla presenza altresì di SCIACCA Giuseppe, movente della successiva aggressione, dichiarazioni contrastami con quelle rese, in fase di indagini preliminari, nelle sommarie informazioni in data 28.03.2011, nelle quali, invece, aveva riferito di aver riconosciuto COPPOLINO Stefano tra i suoi asgressori (ara quelli travisati sono sicuro che vi fosse il cugino del MAZZA, tale COPPOLINO Srefano”) e, in ordine alle motivazioni dell’aggressione, “deduco che il motivo per il quale MAZZA Carmelo mi abbia aggredito sia stato dovuto ad un problema scaturito tra RUVOLO Giuseppe ‹ PORCINO Alessandro I…| PORCINO vantava un credito residua di circa 3/5.000,00 € dal RUVOLO, fu questa somma il motivo dell’aggressione avvenuta nei miei confronti’, precisando ulteriormente che “non ho subito ulteriori aggressioni da parte del MAZZA”. Condotta mediante la quale, attraverso la narrazione di detti nuovi fatti, incolpava altresi SCIACCA Giuseppe del reato di falsa testimonianza (rispetto alle dichiarazioni da questo rese quale persona offesa nel medesimo procedimento penale ovvero del reato di concorso in tentativo di estorsione in suo danno con MAZZA Carmelo”.

Oltre al reato di falsa testimonianza, i due hanno dovuto rispondere anche del reato di calunnia.

La sentenza principale, però, non aveva ravvisato gli estremi per la falsa testimonianza per nessuno degli imputati, tanto è vero che il collegio di Barcellona non aveva ritenuto di dover trasmettere gli atti all’Ufficio della Procura della Repubblica, fino a quando le due sedicenti persone offese – Sciacca Giuseppe e Altuni Angela – ritennero di dover denunciare il Duca e il Materazzi per falsa testimonianza.

Il procedimento e la sentenza

Dunque, ne seguì l’attività di indagine e la richiesta di archiviazione da parte del sostituto procuratore, più tardi opposta dalle persone offese. Il Gip ritenne, dunque, di disporre l’imputazione coatta. Si è di seguito incardinato il procedimento penale davanti al Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Cristina Polimeni. Sentite le persone offese e alcuni testi, dopo diverse udienze e una lunga attività istruttoria, il procedimento è stato definito con sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati “perchè il fatto non sussiste”, sia per il reato di falsa testimonianza che di calunnia.

Il Pm aveva chiesto la condanna per entrambi gli imputati a 4 anni di reclusione per Materazzi e 2 per Duca. Si erano costituiti parti civili anche le persone offese: Sciacca Giuseppe rappresentato dall’avv. Massimo Alosi e Altuni Angela, rappresentata dall’avv. Fabio Di Santo. Gli imputati sono stati assistiti da Sebastiano Campanella, difensore di Materazzi Alessandro, e da Giuseppe Lo Presti e Angelo Siracusa, difensori di Duca Biagino.