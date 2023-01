Barcellona, un primo bilancio per il forte vento: rami e pali caduti, un’auto danneggiata, chiuso il transito sulla litoranea per i detriti a Spinesante

Il forte vento da Nord che continua a sferzare la costa nel golfo di Milazzo ha creato disagi alla viabilità, soprattutto lungo la litoranea tra Barcellona e Terme Vigliatore.

Il mare in burrasca ha infatti trascinato sull’asfalto sabbia e sassi, sia all’altezza del depuratore, sia all’inizio del lungomare di Spinesante. Gli agenti della Polizia Municipale hanno disposto al temporanea chiusura del traffico per consentire ai mezzi della Dusty di ripulire la strada.

Sulla riviera di ponente, tra Bastione e Santa Marina, è caduto anche il semaforo all’altezza della cappella votiva dedicata alla Madonna, mentre a Barcellona sono stati segnalati diversi rami e pali caduti sotto la forza del vento. I volontari della Protezione Civile del club radio Cb, insieme al corpo della Polizia Municipale e sotto il coordinamento dell’assessore Salvatore Coppolino hanno verificato la presenza di rami caduti, in particolari a Nasari, Sant’Antonio e Piazza Verga, al centro del quartiere Petraro, dopo è stata danneggiata un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Sono crollati anche alcuni pali dell’illuminazione pubblica in via Bartolone e nella zona di Cantoni.