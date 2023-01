Orientamento 2023, al via gli open day dell’ITT Lssa Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto

Iniziano domani mattina gli appuntamenti con gli open day organizzati dall’ITT Lssa Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dalla dirigente Angelina Benvegna.

L’istituto scolastico, che si trova in via Roma 250, apre le porte agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado di tutto il comprensorio, che dovranno scegliere come proseguire il loro percorso di formazione scolastica.

Per illustrare la ricca offerta formativa, la dirigenza della scuola ha predisposto una brochure, che vi invitiamo a consultare a questo link (CLICCA QUI), ed ha programmato una serie di open day.

Si comincia domani mattina dalle 8.30 alle 12.30 e poi, a seguire, il 14 gennaio, il 18 gennaio ed il 24 gennaio dalle 16.30 alle 19.30. Mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio sono in programma i laboratori tematici su prenotazione, della durata di 40 minuti con un’esperienza laboratoriale. Ci sarà l’opportunità di visitare i laboratori dell’istituto e gli ambienti dell’istituto di via Roma, che potete iniziare a conoscere nel video che vi proponiamo.

I moduli per la prenotazione dei laboratori e degli Open Day sono disponibili al seguente link