L’Istituto Comprensivo Nino Pino Balotta si presenta per gli  Open Day di Gennaio 2023

Sono previsti due giorni sabato 14 e sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 9.00 per conoscere il Dirigente scolastico prof. Genovese Luigi, gli Insegnanti, gli ambienti, i laboratori e l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Nino Pino Balotta di Barcellona P.G. La visita degli ambienti di scuola primaria è prevista martedì 17.01.2023 dalle ore 17.00. Le iscrizioni si potranno effettuare in segreteria di Salita II del Carmine n°19.

L’Istituto è formato da sei plessi di scuola dell’infanzia e tre plessi di scuola primaria, è consolidato il progetto continuità fra ai due ordini di scuola che prevede attività volte a favorire la conoscenza della futura realtà scolastica e la prevenzione di possibili difficoltà nella delicata fase di passaggio tra l’infanzia e la primaria. Gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico, curano con particolare attenzione l’accoglienza dei nuovi alunni, perseguendo soprattutto la socializzazione fra i bambini e il loro benessere psicologico.

Tutti i plessi seguono un indirizzo unitario condividendo le modalità di funzionamento, i Progetti curriculari e di ampliamento dell’Offerta Formativa, così da garantire a tutti gli alunni dell’Istituto le medesime opportunità di apprendimento.

La progettazione dell’Offerta Formativa tiene conto delle esperienze già in atto, con la progressiva introduzione di nuovi e innovativi modelli formativi; i plessi di scuola primaria, oltre che di laboratori informatici, musicali e scientifici, hanno in dotazione monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. La scuola può contare anche di un laboratorio multilinguistico mobile ed è accreditata presso il Trinity College London per il conseguimento della certificazione linguistica. L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM si sviluppa all’interno di uno spazio laboratoriale dedicato. Consapevoli degli innumerevoli effetti positivi che lo sport e l’educazione fisica hanno sulla crescita e lo sviluppo psicofisico della persona, vengono promossi, anche in accordo con Associazioni accreditate dal CONI, progetti sportivi sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria.

L’Istituto, attraverso la partecipazione al FESR Asse V (Ambienti didattici innovativi), ha posto in essere interventi volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento della scuola dell’infanzia per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. L’Istituzione può contare su un corpo docente consolidato negli anni e con una propensione continua all’aggiornamento verso metodologie didattiche innovative e all’inclusione, senza mai perdere di vista il fondamentale principio che la scuola è soprattutto il complesso delle esperienze vissute e delle persone incontrate.