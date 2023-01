La Nuova Igea Virtus cade sul campo della Jonica (2-1): resta capolista, ma Modica e Siracusa si avvicinano

Una giornata negativa quella vissuta dalla Nuova Igea Virtus per la sconfitta di Santa Teresa Riva contro la Jonica e per una classifica che si accorcia in vetta, con quattro squadre in due punti.

La partita della formazione giallorossa è iniziata male con il vantaggio immediato della Jonica al 7′ grazie ad un diagonale dal limite di De Leon. La formazione del tecnico Pasquale Ferrara ha creato qualche occasione per il pareggio nel primo tempo, ma è mancata la giusta lucidità sotto porta, con i padroni di casa che in contropiede hanno sfiorato anche il raddoppio. Nella ripresa la Nuova Igea Virtus parte bene e trova il pareggio al 22′ con il solito Idoyaga, ma viene superata ancora una volta dalla Jonica al 26′ con la doppietta personale di De Leon. Inutile il forcing nell’ultima parte della gara, che si è chiusa con una sconfitta che consente alla dirette avversarie di accorciare la distanze.

Il Modica vince nettamente con il fanalino di coda Acicatena e si porta di nuovo ad un solo punto dai giallorossi, mentre il Siracusa supera l’insidia della Nebros ed aggancia il Taormina, sconfitta al Salmeri di Milazzo.

Santa Croce Real Siracusa Belvedere 1-1 Jonica F.C. Nuova Igea Virtus 2-1 Leonzio 1909 Città Di Comiso 1-1 Milazzo Città Di Taormina 1-0 Modica Calcio Città Di AciCatena 5-0 Sport Club Palazzolo Mazzarrone Calcio 1-2 Rocca Acquedolcese Virtus Ispica 2020 1-0 Siracusa Calcio 1924 Nebros 2-1