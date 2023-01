Calcio Eccellenza, la Nuova Igea Virtus sul campo della Jonica per mantenere il primato solitario

Riprendere il campionato d’Eccellenza dopo la sosta natalizia e per la capolista Nuova Igea Virtus è in programma l’insidioso match di Santa Teresa Riva contro la Jonica.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara dovrà provare a proseguire la striscia positiva di dicembre, chiuso con la vittoria nel big match di Modica. Le avversarie non avranno gara semplice con il Taormina impegnato a Milazzo e il Siracusa in casa con la Nebros. Gara più agevole per il Modica in casa con l’Acicatena, ma su tutte le partite potrebbe pesare il mercato chiuso prima delle sosta, che potrebbe aver cambiato gli equilibri di molte formazioni.

Santa Croce Real Siracusa Belvedere 1-1 Jonica F.C. Nuova Igea Virtus Leonzio 1909 Città Di Comiso Milazzo Città Di Taormina Modica Calcio Città Di AciCatena Sport Club Palazzolo Mazzarrone Calcio Rocca Acquedolcese Virtus Ispica 2020 Siracusa Calcio 1924 Nebros