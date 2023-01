Barcellona, una discarica a cielo aperto segnalata da giorni sulla scalinata vicino al Seme d’Arancia

Una discarica a cielo aperto, con un olezzo nauseabondo che si sente distintamente nella zona, è presente da alcuni giorni sulla scalinata che collega la via Umberto I con la piazza del Seme d’Arancia, in pieno centro cittadino, in uno dei punti tra i più frequentati della movida barcellonese.

Da giorni si sono ripetute le segnalazioni degli utenti sui social ed oggi abbiamo verificato una situazione davvero preoccupante, soprattutto per i residenti, ma anche per i tanti frequentatori della zona. Non è certo un bel biglietto da visita per coloro che si spostano dai comuni del comprensorio per trascorrere una serata con amici e conoscenti nei locali della piazza Seme d’Arancia.