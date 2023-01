Barcellona, la nuova composizione del consiglio comunale dopo la costituzione del gruppo di Fratelli d’Italia

Si è definito il nuovo assetto del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ufficiale costituzione del gruppo di Fratelli d’Italia, formalizzato oggi, a distanza di pochi messi dalla riunificazione del gruppo di Forza Italia, ha creato una situazione in cui la maggioranza del civico concesso è rappresentata da due partiti con entrambi sette consiglieri ciascuno.

Fratelli d’Italia e Forza Italia potrebbero infatti sostenere da soli l’amministrazione guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, con 14 consiglieri su 24. A loro si aggiungono i fedelissimi del primo cittadino, Stefano La Malfa del gruppo “Barcellona al centro” e Tindaro Grasso del gruppo “Calabrò Sindaco”. Il gruppo misto si è così ridotto a due sole consigliere, Melangela Scolaro e Angelita Pino, entrambe nell’area di Fratelli d’Italia, che però non hanno aderito al neo costituito gruppo consiliare, espressione dell’area vicina al deputato regionale Pino Galluzzo ed alla senatrice Ella Bucalo. Entrambe continueranno nella loro azione di opposizione vigile alla giunta Calabrò, così come i due esponenti del gruppo “Barcellona al Centro” Ilenia Torre e Giuseppe Abbate, che hanno come riferimento provinciale e regionale l’ex deputato Luigi Genovese.

L’opposizione uscita dalla urne del 2020 resta quella composta dai tre esponenti di Città Aperta e dell’unico consigliere di Pd, che continuano la loro azione di pungolo all’attività dell’amministrazione comunale.