Barcellona, gli alberi di Natale naturali saranno raccolti dal Comune per abbellire gli spazi verdi della città

Ridare nuova vita per gli alberi di Natale naturali, utilizzati per addobbare le abitazioni, durante le festività che stanno ormai volgendo al termine. Chi dovrà disfarsi dell’albero utilizzare nel periodo natalizio potrà rivolgersi al Comune e consegnarlo agli operai degli uffici dell’autoparco, presso il palazzo satellite, che lo trapianteranno in parchi, giardini e spazi verdi della città.

L’idea è stata lanciata dall’Assessore all’Agricoltura del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Coppolino: “Con questa iniziativa puntiamo a coniugare il rispetto delle antiche tradizioni natalizie con la tutela dell’ambiente, ridando una seconda vita agli alberi, collocandoli nel loro habitat e garantendo alla città spazi verdi più belli e curati. L’intento è quello di coinvolgere quei cittadini che hanno utilizzato un abete naturale. Restituiremo all’ambiente gli abeti, mettendoli a dimora nelle nostre aree verdi. Renderemo così ecocompatibile anche la scelta di utilizzare un albero naturale e non artificiale. Al tempo stesso, ne beneficerà la città che potrà vedere abbelliti i propri spazi. L’auspicio è che i barcellonesi rispondano presente al nostro appello”.