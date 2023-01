Suor Enza Genovese, originaria di Castroreale, ha festeggiato i 100 anni di vita a La Spezia

Suor Enza Genovese, originaria di Castroreale, ha festeggiato il secolo di vita nella comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di La Spezia. Per l’occasione ha aggiunto il centro ligure anche l’Arciprete della Basilica di San Sebastiano Martire in Barcellona Pozzo di Gotto padre Tindaro Iannello, che ha officiato la Messa per i cento anni.

Suor Enza Genovese è nata a Castroreale nel Capodanno del 1923, da Luciano Genovese e Concetta Lembo. La sua formazione scolastica si è svolta presso il Collegio Nicolaci-Bonomo di Barcellona Pozzo di Gotto e nella città del Longano è rimasta fino al gennaio del 1943, quando si trasferì in Piemonte per iniziare il postulato delle F.M.A. a Sale, centro in provincia di Alessandria. Nell’agosto del 1945 ha professato i voti a Casanova in provincia di Torino, per poi svolgere la sua missione salesiana tra il Piemonte e la Liguria. Dal 2018 è ospite della comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di La Spezia, dove ha superato la soglia dei 100 anni di vita.