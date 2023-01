L’on. Calderone accoglie in Forza Italia Antonio Catalfamo, che si dice pronto a dare il suo contributo per il territorio

Un lungo incontro con la stampa e con molti simpatizzati ha ufficializzato l’adesione a Forza Italia dell’ex deputato regionale della Lega Antonio Catalfamo. A dare il benvenuto nel partito di Berlusconi è stato il deputato nazionale Tommaso Calderone, insieme agli assessori ed ai consiglieri comunali espressione del suo gruppo.

Catalfamo: “Sono qui per continuare a lavorare a sostegno del territorio”

Dopo l’intervento introduttivo del coordinatore cittadino ed assessore comunale Gianluca Sidoti, è stato lo stesso Catalfamo a motivare la scelta di campo, che lo ha portato a lasciare la Lega, partito che ha contribuito a strutturare in Sicilia, aderendo adesso a Forza Italia. “Nei giorni successivi alle elezioni regionali del 25 settembre – ha dichiarato Catalfamo – ma in realtà anche durante la campagna elettorale, si è venuto a creare all’interno della Lega una situazione particolarmente surreale. Si sono interrotti di fatto i dialoghi con le segreterie regionali e nazionali e, dopo l’esito delle urne, non c’è stato alcun momento di confronto con il partito per programmare il futuro e per proseguire il percorso all’interno della Lega. Siccome a me piace essere utile per il territorio, ho ritenuto, insieme al gruppo di persone che mi ha sostenuto in questi anni, di ripristinare un’agibilità politica per poter dare le risposte ai cittadini. Dopo aver atteso invano l’opportunità di dialogare con la Lega, si è manifestata l’esigenza di trovare una nuova collocazione per continuare a fare politica nel modo concreto a servizio del territorio. Ringrazio così per la fiducia l’on. Calderone che ha accolto il mio invito al dialogo e con grande entusiasmo abbiamo deciso di avviare un percorso condiviso. Sono contento di entrare a far parte di un gruppo di persone che si stanno distinguendo nella loro attività politica e metterò a disposizione del partito le mie competenze e il mio impegno“.