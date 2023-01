Barcellona, firmato il contratto per il nuovo servizio di raccolta: ecco le principali novità

E’ stato sottoscritto stamattina a Palazzo Longano il verbale di consegna in via d’urgenza del servizio di raccolta dei rifiuti alla ditta Dusty Srl.

La società avrà sei mesi di tempo per mandare a regime il nuovo capitolato d’appalto, ma già entro gennaio saranno eliminate le isole ecologiche mobili ed attivato il porta a porta su tutto il territorio comunale.

Alla sottoscrizione del verbale di consegna erano presenti l’assessore all’ambiente Paolo Pino, il rappresentante della Dusty Giovanni D’Angelo e il dirigente dell’ufficio tecnico Nunzio Santoro, insieme al sindaco Pinuccio Calabrò.

Le principali novità

La svolta nella gestione del servizio sarà l’eliminazione delle isole ecologiche, con l’avvio del porta a porta in tutta la città, ma ci saranno novità anche nel calendario settimanale e nelle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

“In questa prima fase – affermano l’assessore Pino e il responsabile della Dusty D’Angelo – si procederà entro gennaio all’eliminazione delle isole ecologiche mobili. Valuteremo insieme se si procederà in modo graduale oppure se contemporaneamente su tutto il territorio. Dall’11 gennaio, data in cui ha effetto il verbale sottoscritto oggi, sarà avviata una campagna informativa nelle zone attualmente servite dalle isole ecologiche, ma per il momento non ci saranno i mastelli con il codice a barre, che una volta a regime consentiranno di monitorare le modalità di rispetto della raccolta differenziata da parte dei cittadini e di contestare le violazioni con le relative sanzioni. Inizialmente quindi si procederà con le stesse disposizioni previste per la zone attualmente servite dal porta a porta“.

Entro gennaio sarà ridefinito il calendario dei conferimenti, con piccole modifiche rispetto all’attuale: “Il nuovo contratto – afferma l’assessore Pino – prevede la separazione della giornata dedicata alla frazione vetro da quella per l’alluminio, mentre saranno ridotte da due ad una le giornate per la raccolta della carta. Per i condomini, una volta a regime, è prevista la possibilità di usufruire dei nuovi scarrabili con il codice a barre, ma sarà necessaria una richiesta del parte dell’assemblea condominiale. In questo caso eventuali conferimenti irregolari, soggetti a sanzioni da parte dell’ente, saranno contestati al condominio e non al singolo condomino“.

Dall’amministrazione comunale e dalla società che gestisce il servizio arriva infine l’invito alla collaborazione da parte dei cittadini, nel rispettare le nuove disposizione e nell’evitare l’abbandono dei rifiuti per strada: “Sarà importante – affermano il sindaco Calabrò e l’assessore Pino – attuare il nuovo servizio in modo puntale, per poter aumentare la percentuale della raccolta differenziata e, di conseguenza, per ridurre i costi di conferimento dell’indifferenziata presso le discariche, con un risparmio per tutti i cittadini“.