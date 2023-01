Il Tribunale del Riesame fa cadere l’accusa di usura per Accetta, ma il suo legale annuncia battaglia sulla contestata estorsione

Il Tribunale del Riesame di Messina ha accolto solo parzialmente la richiesta di annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronto di Giuseppe Accetta, imprenditore nel settore ittico e noto agli appassionati di calcio per aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo dell’Igea Virtus, coinvolto nell’ultima operazione di polizia su usura ed estorsioni aggravato dal metodo mafioso.

All’indagato, insieme ad altre nove persone, coinvolte a vario titolo nell’inchiesta del Commissariato di Polizia di Barcellona, viene contestato il concorso in estorsione ed usura con l’aggravante di aver favorito l’associazione mafiosa barcellonese, nello specifico il defunto Ottavio Imbesi. Nella sentenza dei giudici messinesi, a cui si è rivolto l’avvocato difensore Diego Lanza, è stata accolta la tesi che escluderebbe l’ipotesi di usura, ma non quella dell’estorsione, con la conseguente conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le dichiarazioni dell’avvocato difensore Diego Lanza

L’avv. Diego Lanza

“Il mio assistito, nell’interrogatorio di garanzia, ha fornito ampi chiarimenti in merito alle contestazioni che gli sono state mosse della Procura. Stiamo preparando il ricorso in Cassazione, perchè non accettiamo questo provvedimento, che comunque rispettiamo. Giuseppe Accetta è estraneo ad ogni contesto di criminalità organizzata, svolge da anni un’attività lavorativa nel settore ittico ed è avulso dalla vicenda che lo vedo coinvolto. Dagli elementi che abbiamo a disposizione, Accetta viene tirato in ballo da alcuni testimoni per aver fatto da tramite nella restituzione di una somma di denaro, legata alle scommesse, agli eredi di Ottavio Imbesi, ma il suo compito si è concluso in quel momento e non vi sono elementi, a nostro parere, che comprovino la consapevolezza di un profitto che tutto era fuorché illecito o che porti a sostenere la tesi che Accetta abbiamo adottato un metodo mafioso e che abbia favorito l’associazione mafiosa. Il nostro assistito è innocente anche per l’estorsione e abbiamo elementi per dimostrarlo in ogni sede, a partire dalla Corte di Cassazione, a cui ci rivolgeremo appena saranno notifiche le motivazioni della sentenza del Riesame. E’ un caso di mala giustizia, contro cui ci batteremo per dimostrare l’estraneità dell’Accetta”.