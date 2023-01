Barcellona, sarà consegnato domani il nuovo servizio di raccolta rifiuti: entro gennaio via le isole ecologiche

Siamo probabilmente (e finalmente…) arrivati alla svolta nella gestione della raccolta dei rifiuti a Barcellona Pozzo di Gotto. Domani sarà, infatti, sottoscritto il verbale di consegna in via d’urgenza del servizio alla vincitrice dell’appalto pluriennale, la Dusty Spa di Catania.

Il ritardo dovuto ai ricorsi amministrativi ed all’alluvione del dicembre scorso

Dopo una serie di rinvii, legati prima ai ricorsi amministrativi proposti dalle altre ditte escluse e poi dall’alluvione del 3 dicembre, il dirigente tecnico del Comune Nunzio Santoro ha convocato per domani i rappresentanti della ditta, così da completare l’iter di assegnazione ed avviare i sei mesi di tempo concessi dal contratto per l’adeguamento del servizio a quanto previsto dal capitolato d’appalto. Vero è che si attende ancora l’esito, previsto per la fine di gennaio, del ricorso al Cga Palermo, a cui si è rivolta la ditta Caruter, terza classificata, a seguito del rigetto da parte del Tar Catania, ma sulla base delle indicazioni della SSR Messina Provincia, società che raccoglie i Comuni messinesi e che ha appaltato il servizio, è possibile consegnare il servizio ed avviare le prime modifiche alla gestione della raccolta dei rifiuti.

Eliminazione delle isole ecologiche e “porta a porta” su tutto il territorio

Il primo passaggio, che non comporta particolari oneri a carico della ditta, sarà la tanto attesa eliminazione delle isole ecologiche mobili, dove ormai da anni la differenziazione dei rifiuti non c’è mai stata. Scatterà così in tutta la città il porta a porta, annunciato dal sindaco Pinuccio Calabrò e dall’assessore all’ambiente Paolo Pino, che su questa battaglia di civiltà ha spinto fin dal suo insediamento. Sarà una svolta che dovrà vedere protagonisti i cittadini ed il loro senso del rispetto per la loro città. Il rischio concreto è di vedere creare discariche a cielo aperto, come spesso accede, in diversi punti del territorio, senza distinzione tra centro e periferia. La vigilanza, anche con le foto-trappole, e le pesanti sanzioni da 500 euro per i trasgressori saranno un primo deterrente. Sarà avviata inoltre una campagna di comunicazione, anche in vista di una leggera modifica del calendario dei conferimenti, prevista dal nuovo servizio. “L’obiettivo minimo – conferma l’assessore Paolo Pino – è quello di raggiungere entro la fine dell’anno la percentuale del 65 per cento della differenziata (adesso quasi al 50 per cento), così da ridurre i conferimenti dell’indifferenziato nelle discariche ed abbattere i costi del servizio per i cittadini“.