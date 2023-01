Barcellona, l’ipotesi è dolosa per l’incendio di un’automobile a Gala: è il secondo mezzo danneggiato allo stesso proprietario

E’ di probabile matrice dolosa il rogo di un’automobile, avvenuto ieri pomeriggio nella contrada Rosalì di Gala, frazione collinare di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia Municipale ed una squadra dei Vigili del Fuoco di Milazzo, che hanno provveduto a domare le fiamme. L’ipotesi del dolo sarebbe avvalorata dalla circostanza che per il proprietario del mezzo si tratta della seconda auto bruciata nella stessa zona a distanza di pochi mesi. Danni si sarebbe registrati anche alla facciata di un immobile appena ristrutturato. Il titolare ha preannunciato la denuncia alle forze dell’ordine, per far scattare le indagini sulla dinamica dell’incendio, al fine di individuare il probabile responsabile.