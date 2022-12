Perde il lavoro per un’ingiusta detenzione, dopo l’assoluzione l’imputata chiede i danni morali

Un errore giudiziario ha causato la perdita di un’importante opportunità lavorativa ad una giovane ragazza di Barcellona, che adesso dopo l’assoluzione ha avanzato allo Stato la richiesta di risarcimento anche per il danno morale.

L’imputata era stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito del provvedimento cautelare aveva subito la detenzione in carcere di 5 mesi, durante i quali aveva dovuto rinunciare ad una importante opportunità lavorativa ritenuta fondamentale per il proprio futuro. La ragazza, alla conclusione del processo, è stata assolta dalla relativa accusa per non aver commesso il fatto.

L’avvocato difensore Gaetano Pino, in virtù della sentenza di assoluzione, ha avanzato richiesta di risarcimento non solo dei danni materiali, strettamente connessi allo stato detentivo, ma anche dei danni morali derivanti dalla grave perdita dell’opportunità lavorativa futura, che non aveva potuto sfruttare a seguito della ingiusta carcerazione.