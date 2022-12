Barcellona, arrestata una coppia: nascondeva la droga in casa, nella dispensa della cucina

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, con il supporto specialistico delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Nicolosi (CT), hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone, un uomo ed una donna, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

Nel corso di specifico servizio, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dei due conviventi, ritrovando all’interno della dispensa della cucina complessivamente 158,8 grammi di marijuana e 3,7 grammi di hashish contenuti in vari barattoli in vetro e plastica. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno anche individuato un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga. Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto ad analisi di laboratorio dai R.I.S. di Messina, mentre i due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la scarcerazione dei due arrestati, difesi dall’avvocato Gaetano Pino, in attesa del processo con rito direttissimo.