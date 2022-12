Barcellona, il saluto della dirigente dell’ufficio ragioneria Elisabetta Bartolone

La dirigente dell’ufficio Ragioneria del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Elisabetta Bartolone, ha concluso la sua lunga esperienza a Palazzo Longano, dopo aver ricoperto l’incarico per 29 anni.

La dottoressa ha infatti raggiunto i termini per la pensione ed ha condiviso con l’amministrazione comunale, il consiglio comunale e molti dipendenti l’ultimo giorno di servizio, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nel suo saluto la Bartolone ha ricordato il suo impegno a servizio dell’ente con alcune parole semplici ed efficaci: “Ringrazio tutti i collaboratori che in questi anni hanno consentito di raggiungere tanti obiettivi. Il dirigente senza il supporto del personale è come la testa senza un corpo. Insieme ai ringraziamenti, a chi resta in servizio, voglio citare una definizione che condivido pienamente. Sono stati in questi anni un umile servitrice delle istituzione, in questo caso del Comune e la collettività amministrata. Ritengo che i cittadini siano il fulcro dell’Ente e tutti noi dobbiamo lavorare per loro”.

L’amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Salvatore Coppolino, Santino Calderone, Roberto Molino, Gianluca Sidoti e Paolo Pino, ha omaggiato la dirigente con una targa. Il presidente del consiglio Angelo Pino, insieme ad una nutrita rappresentanza dei consiglieri comunali, ha ringraziato la Bartolone per la sua disponibilità nel fornire chiarimenti al civico concesso ed ha donato un piccolo presente, con un mazzo di fiori.

Al saluto era presente anche la nuova dirigente dell’ufficio ragioneria, Antonella Triglio, che nella giornata di oggi ha sottoscritto il contratto di assunzione per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.