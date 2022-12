Barcellona, definite le assunzioni di due dirigenti e sette funzionari negli uffici comunali

Sono state completato oggi le procedure concorsuali per l’assunzione di sette funzionari, insieme all’assunzione di due dirigenti attraverso lo scorrimento di graduatorie definiti in altri Comuni.

Oggi davanti al sindaco Pinuccio Calabrò, alla segretaria Maria Natoli Scialli ed alla vice segretaria Marina Lo Monaco, hanno sottoscritto i contratti di assunzione sei dei sette funzionari selezionati in queste settimane. Si tratta degli funzionari destinati all’ufficio tecnico Bartolo Profilio, Salvatore Buzzanca, Iolanda Maria Mandanici e Letterio Morgante, dell’istruttore contabile destinato all’ufficio ragioneria Fabiola Talluro e dell’istruttore contabile Carmelo Gitto. Sempre oggi è stata pubblicata la graduatoria finale per l’istruttore amministrativo che vedo vincitore il dott. Nino Cautela, già in servizio presso gli uffici comunali. Per quest’ultimo la firma del nuovo contratto è prevista per domani.

L’ing. Bartolo Profilio Il dott. Carmelo Gitto L’ing. Carmen Sciarrone l’ing. Letterio Morgante La dott. Fabiola Talluro L’ing. Iolanda Mandanici Foto Piero Calderone

Sono stati anche definiti gli incarichi di dirigente per l’ufficio ragionale alla dott.ssa Alessandra Triuglio, selezionata dalla graduatoria del Comune di Milazzo, e per l’ufficio tecnico il dott. Alessandro Sapienza, che hanno firmato la documentazione sempre nella giornata di oggi.