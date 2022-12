Successo per la Festa di natale Lions presso la Comunità Veronica Briguglio di Milazzo

Martedì 20 dicembre, si è svolta con grande successo la “festa degli auguri di Natale” organizzata dai soci del Lions Club Milazzo e del Lions Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela.

Ospiti d’onore i piccoli ragazzi della Comunità Alloggio “Veronica Briguglio”, una struttura gestita dalle Suore Cappuccine, sita ad Olivarella in San Filippo del Mela.

Il Natale è la festa più amata dell’anno da grandi e piccini. Quando si pensa a questo periodo dell’anno, s’immagina, una casa addobbata, la neve, un grande albero di Natale, regali e un magico Babbo Natale. Purtroppo però molti bambini sono meno fortunati di altri e non sempre per loro c’è un Babbo Natale carico di doni. Questo è stato il motivo che ha spinto i soci dei club ad organizzare la “festa degli Auguri”, cercare di far vivere anche a questi bambini un magico Natale.

Durante la serata è stata organizzata una simpatica tombolata natalizia che ha fatto divertire i ragazzi e anche i soci dei Club. Un incontro all’insegna dell’armonia e della solidarietà, pervasa da un clima di serenità, di amicizia e ricca soprattutto di emozioni regalate dai piccoli protagonisti della festa.

Vedere i bambini felici di giocare e ricevere regalini è il miglior regalo che un Lion possa avere per Natale. Gesti di spontanea solidarietà, che in questo triste momento storico di crisi e identità familiari svanite, evidenziano sempre di più l’importanza del lavoro svolto dai Lions Club sul territorio.