Barcellona, domani al PalAlberti la manifestazione “Crescere con lo Sport- Stop al bullismo”

L’aps Aria Nuova, in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Barcellona P.G., ha organizzato per domani, mercoledì 28 dicembre, un evento intitolato Crescere con lo Sport- Stop al bullismo.

L’iniziativa, che si terrà al Palaberti, ha lo scopo di far conoscere e apprezzare l’attività sportiva e le arti marziali ai bambini e ai ragazzi, sul presupposto che esse rappresentino un elemento fondamentale per la crescita, lo sviluppo psicofisico, l’autocontrollo, il rispetto delle regole, ma anche uno strumento utile per contrastare il fenomeno del bullismo tra i giovani.

“Lo sport e gli sportivi – afferma la presidente dell’associazione Carmen Bruno – possono dare uno stimolo positivo per aiutare soprattutto le vittime, aiutandole ad essere più estroverse, ad aprirsi con gli altri e ad avere una maggiore sicurezza in se stesse.

L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con gli istruttori che saranno a disposizione dei bambini per provare le diverse attività. Alle 18.00 ci sarà una esibizione delle associazioni con interventi di diversi ospiti: l’assessore allo Sport del Comune di Barcellona P.G., avv. Roberto Molino, la psicologa, dott.ssa Raffaella Catania, due giovani attrici del Laboratorio Teatrale Tanti Amici, Sophia Sottile e Giorgia Chianese, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Patrizia Italia, Filippo Catalfamo, Basilio Parmaliana e Vittorio Marcini che presenteranno un’ App contro il bullismo, ideatori dell’App contro il bullismo, il preparatore atletico delle fiamme oro, Isp. Fabio Sottile.

Diverse le associazioni che hanno aderito all’iniziativa: ASD TIGER’S DEN, LIBERTAS ZACCAGNINI, ACCADEMIA KARATE MERI’, ADSD HARMONY DANCE, ASD MOVE YOUR BODY, ASD DUILIA BARCELLONA, ASD SICILIA DANZA MUSICAL SCHOOL.