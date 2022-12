La parrocchia di San Rocco di Calderà organizza una veglia di preghiera e una raccolta fondi per la morte di Nino Calabrò

Giovedì prossimo, a partire dalle 19, nella chiesa di San Rocco di Calderà si terrà una una veglia di preghiera per Nino Calabrò, il giovane trovato cadavere insieme alla fidanzata Francesca Di Dio in un appartamento di Thornaby, nel North Yorkshire in Gran Bretagna. La parrocchia ha anche organizzato per la famiglia una raccolta fondi che, avviata sulla piattaforma gofundme.com, in poco tempo ha già raggiunto oltre 7650 euro. La somma di denaro sarà utilizzata per il rimpatrio della salma dall’Inghilterra e i successivi funerali, che probabilmente saranno celebrati nel Duomo di San Sebastiano. Ancora incerta è, però, la data del rientro in Sicilia dei corpi dei due fidanzati, su cui nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia. Per il giorno dei funerali, Pippo Midili, primo cittadino di Milazzo, dove la famiglia del giovane risiede da anni, ha disposto il lutto cittadino. Anche Barcellona, sconvolta dalla morte del ragazzo, si sta mobilitando per manifestare la sua solidarietà ai parenti di Nino e in particolare alla mamma Salvina, che è molto legata alla città d’origine. E’, infatti, catechista nella parrocchia di Rocco e volontaria dell’associazione “Crescere Insieme”, che si occupa di diversamente abili.

Nino Calabrò era andato via dalla Sicilia tre anni fa, per imbarcarsi su una nave da crociera e lavorare come croupier. Successivamente aveva trovato lavoro in Inghilterra, paese in cui ha incontrato la morte insieme alla fidanzata Francesca, con la quale voleva coronare il suo sogno d’amore, formandosi una famiglia. Un sogno stroncato ferocemente da una mano omicida, quello di un amico, che il ragazzo più volte aveva aiutato e che, per ragioni ancora oscure, l’avrebbe massacrato a colpi di bastone alle spalle, per poi colpire anche la donna della sua vita.