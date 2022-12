Barcellona, l’ex pescheria di via Longo ospita stasera “Giovani in festa”: musica e balli con dj set

Dopo l’ottimo riscontro della serata musicale, organizzata venerdì scorso nell’area del Seme d’Arancia, l’assessorato alle Politiche Giovanili ha promosso stasera un secondo appuntamento con il divertimento e la musica.

Nella zona dell’ex pescheria di via Longo, uno di punti di riferimento delle movida barcellonese, è in programma l’evento “Giovani in festa”, con musica e balli affidato all’animazione del dj set composto da Depa, Simon Sicily, PeppeStyle, Daniel Motta, Carmelo Spinella e Salvo La Macchia. Guest star della serata sarà la voce di Ketty Amato.

La doppia iniziativa è stata coordinata dall’Amministrazione comunale, ed in particolare dall’assessore Roberto Molino, che ha coinvolto alcuni dei dj più noti nel comprensorio, a partire del Peppe Basile, protagonista della serata del 23 dicembre, dedicata anche alla musica live con la performance del gruppo Black Soul Trio Fast. Le due serate, come sottolineato dall’assessore Molino, sono dedicate al ricordo del giovane barcellonese Nino Calabrò, ucciso in Inghilterra, insieme alla fidanzata, in circostanze ancora da chiarire.