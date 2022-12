Barcellona, riaperto al transito il ponte sul torrente Longano all’altezza di via Roma

E’ stato riaperto al traffico nel primo pomeriggio di oggi il ponte sul torrente Longano all’altezza di via Roma, chiuso dopo l’alluvione del 3 dicembre 2022 per un intervento di manutenzione al giunto centrale, completato in circa due settimane.

La viabilità torna così regolare a ridosso dal Natale, in un tratto importante per i collegamenti tra le frazioni collinare e il quartiere Santa Venera con il centro della città. L’intervento di somma urgenza, disposto dall’ufficio tecnico, dopo i sopralluoghi degli esperti dell’Università di Messina, ha interessato solo il giunto, considerato che la struttura ha superato i controlli sulla staticità.