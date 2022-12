Un barcellonese trovato senza vita in Inghilterra, insieme alla sua fidanzata di Montagnareale

Due comunità quelle di Barcellona Pozzo di Gotto e quella di Montagnareale sconvolte dalla notizia arrivata in mattinata del ritrovamento dei corpi senza vita di due giorni ragazzi all’interno di un appartamento di Thornaby-on-Tees, nella contea del North Yorkshire, in Inghilterra.

Si tratta del barcellonese Nino Calabró e della fidanzata Francesca Di Dio di Montagnareale. Si trovavano in Inghilterra dove il giovane di 26 anni si era trasferito e lavorare in un ristorante e la ragazza di 21 anni l’aveva raggiunto per trascorrere insieme il prossimo Natale. I due ragazzi erano fidanzati dal 2019, come riportato sui loro profili social.

A fare scattare l’allarme sarebbero stati i genitori, dopo che da due giorni i fidanzati non rispondevano al telefono. Alcuni amici del posto li hanno trovati ieri pomeriggio intorno alle 14 ed è scattato l’indagine delle autorità britanniche, che hanno fermato un ragazzo di 21 anni, arrestato dalla polizia locale con l’accusa di omicidio. I media inglesi hanno rilanciato l’appello degli investigatori a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre, per fornire eventuali informazioni utili a riscontrare i sospetti sul ragazzo sottoposto a fermo giudiziario. Si attendono notizie sulla ricostruzione dell’accaduto e sulle responsabile del 21enne accusato dell’omicidio.

Nino Calabrò si era diplomato all’ITT Majorana di Milazzo ed aveva iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione, provando fortuna in Inghilterra, ma il destino ha cancellato i suoi sogni e quella della fidanzata.

Di seguito uno degli ultimi video postati dalla coppia sui social