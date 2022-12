Natale a Milici: gli appuntamenti da oggi fino al 6 gennaio

L’Associazione Culturale “Milici ieri, oggi e domani” con il patrocinio del Comune di Rodì Milici, ha stilato un calendario natalizio per permettere di sentire le tradizioni natalizie e ricrearle nella cornice dell’antica Milici.

Grazie all’impegno profuso dal Presidente Davide Munafò, che guida il gruppo all’insegna affinchè nessuna tradizione vada persa – come dimostrato in occasione delle festività in onore di San Rocco e dell’evento del 25 aprile al Centro Sportivo Jarrisi – Milici avrà il suo Natale.

Tra gli appuntamenti più attesi, il cosiddetto “Pasturato”.

Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti: