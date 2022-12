La Regione stanzia altri 20 milioni per i territori siciliani colpiti da alluvioni: la soddisfazione dell’on. Galluzzo

La Giunta Regionale Siciliana, dando seguito all’ordine del giorno approvato in Aula nelle settimane scorse e proposto dall’on. Pino Galluzzo di Fratelli d’Italia, ha approvato la delibera 596, che ha destinato ulteriori 20 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza sul territorio e per l’indennizzo ai privati cittadini dei danni causati dalle alluvioni succedutesi nei Comuni di Messina, Siracusa e Trapani tra novembre e dicembre 2022. Nel dettaglio, circa 14 milioni di euro serviranno a finanziare le infrastrutture pubbliche ed altri 6 milioni per il risarcimento dei cittadini.

“Questo risultato – afferma il parlamentare siciliano di Fratelli d’Italia – è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra tutte le forze politiche del Parlamento siciliano, che hanno sposato la mia proposta. Ringrazio il Governo regionale per la sensibilità dimostrata in favore dei territori e di quei cittadini che ancora oggi fanno la conta dei danni causati dall’alluvione”.