Barcellona, si stringono i tempi per la messa in sicurezza della scuola Destra Longano

L’iter per la messa in sicurezza e la riapertura del plesso Destra Longano dell’IC Bastiano Genovese prosegue con l’obiettivo di stringere i tempi per arrivare alla riapertura della scuola, danneggiata dall’alluvione del 3 dicembre scorso.

Accertata la stabilità dell’edificio, l’ufficio tecnico del Comune, coordinati dall’ing. Nunzio Santoro, sta lavorando in sinergia con RSPP dell’istituto, ing. Nicola Mobilia per definire il progetto, che prima di Natale sarà inviato alla Protezione civile regionale ed al Prefetto. Completato questo passaggio si potrà procedere all’assegnazione dei lavori in somma urgenza e all’apertura del cantiere, che, secondo le parti in causa, potrebbe chiudersi in tempi brevi.