“Premio Trinacria Circolare 2022” per Andrea Bartoli al museo Epicentro di Gala

Si è concluso sabato scorso il ciclo di impronte d’autore 2022 per il Museo Epicentro con il riconoscimento al Notaio Andrea Bartoli, fondatore di Farm Cultural Park di Favara, che ha ricevuto anche il Premio Trinacria Circolare 2022.

La serata del 17 dicembre ha chiuso una serie di appuntamenti che nel 2022 hanno visto protagonisti il ciclista Francesco Moser, la scrittrice Patrizia Zangla, il sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma Andrea De Pasquale, l’artista dei migranti Giovanni Iudice e di recente Antonio Presti mecenate e filosofo della Bellezza.

L’accoglienza dell’ospite tanto atteso e fortemente voluto dal Direttore di Epicentro, è avvenuta nel “Giardino di Salva”, il luogo dell’anima di Epicentro che ha subito colpito il Notaio Andrea Bartoli per l’ordine, la pulizia e la cura dei dettagli oltre che per i contenuti culturali degli autori Nino Abbate e Salva Mostaccio. Dopo il primo percorso, fonte di riflessione estetica con Nino Abbate, con il Direttore Rosario Andrea Cristelli e con il piccolo Gabriele ormai giovane mascotte di Epicentro, si sono aperte le porte del museo di arte contemporanea su mattonelle, con oltre 1.200 opere autentiche.

Dopo aver varcato l’ingresso del Museo Epicentro, Andrea Bartoli ha esclamato: “Qui la gente deve venire, deve vedere con i propri occhi, perché a distanza non si percepisce la potenza ed il valore di questo luogo”. Parole che hanno lusingato gli organizzatori dell’evento e che hanno reso in parte giustizia ai fondatori, spesso poco valorizzati dalle amministrazioni pubbliche e dai concittadini stessi.

Dopo il saluto di benvenuto da parte del fondatore di Epicentro Nino Abbate, è iniziato il lungo dialogo tra Il Direttore del Museo Architetto Rosario Andrea Cristelli e il Notaio Andrea Bartoli. In pieno “stile Epicentro”, l’ospite d’onore è stato presentato e intervistato nella postazione ormai deputata e riconoscibile per il suo colore rosso, tentando di tratteggiare tutti i temi delle sue gesta culturali, in terra di Sicilia. Andrea Bartoli ha raccontato le origini di Farm Cultural Park, gli esordi, le relazioni, le complicità i dissidi, le ostruzioni ma soprattutto i grandi successi. In un religioso silenzio il pubblico attento e interessato come raramente avviene, ha partecipato fino alla fine, rendendo omaggio col cuore ad Andrea Bartoli, ricambiando la sua lezione di generosità e di Bellezza.

Subito dopo la narrazione è stato invitato a lasciare la sua Impronta per Epicentro, che in maniera indelebile porta con sé un grande messaggio “Happiness is everywhere”, ricordando quanto si può essere felici a Gala e magari infelici a New York. Infine Nino Abbate e Salva Mostaccio hanno consegnato inoltre ad Andrea Bartoli il Premio “Trinacria Circolare 2022”.

Andrea Bartoli è stato l’ultimo personaggio illustre siciliano del 2022 a fissare in maniera indelebile la sua “Impronta d’Autore” sulla mattonella d’argilla abilmente predisposta da Nino Abbate, la nuova formella di terracotta con l’impronta di Andrea Bartoli andrà quindi ad arricchire la collezione d’arte contemporanea del Museo Epicentro.

Si è parlato di rigenerazione urbana, di Barcellona Pozzo di Gotto, della Sicilia, dell’America e di Favara che oggi equivale a Farm Cultural Park e della grande importanza della condivisione del progetto, sin dagli esordi, con la moglie Florinda Saieva e oggi con le figlie Carla e Viola già pronte ad afferrare “il testimone” continuando la corsa della promozione. Si è fatto riferimento alla “Favara Società per Azioni Buone: Favara SpAB!” ovvero del modello utopico di società partecipata finalizzato al benessere comune, ma anche dell’esperienza col Dipartimento di Stato Americano, della sede di Mazzarino e della Sicilia e dell’ “l’Utopia concreta” di Andrea Bartoli e della sua famiglia.

La serata si è conclusa tra autografi e le foto ricordo e con la visita al Centro di Documentazione di Epicentro, a pochi passi dal Museo dove Andrea Bartoli, ancora una volta ha esclamato “Siete pazzeschi, maniaci del dettagli: la gente deve venire in questi luoghi”.

“Non si può escludere – ha commentato Andrea Cristelli – che si possa pensare con Andrea Bartoli ad Epicentro l’idea di fondare una nuova Farm sul territorio circostante: mai mettere limiti alla possibilità di costruzione di nuovi luoghi della Bellezza. Se non a Barcellona chissà… magari un po’ più in là… e un ulteriore augurio di speranza: mi piacerebbe presto avere Andrea Bartoli come Ministro della Cultura, lasciando magari ai telegiornali i loro Direttori”.

Andrea Bartoli, positivamente sorpreso dalla realtà che ha trovato a Gala, nella Città di Barcellona Pozzo di Gotto, ha espresso la volontà di contribuire alla promozione e valorizzazione di Epicentro, facendo conoscere la storia di Epicentro, dei suoi fondatori, dei suoi attori e dei suoi artisti.