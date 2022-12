Furnari, dal 26 al 28 dicembre sarà proposto “Il Sogno di Maria”, un Presepe Vivente recitato, con la direzione dal drammaturgo Rocco Chinnici

“Il Sogno di Maria” è il titolo del Presepe Vivente, scritto e diretto dal drammaturgo Rocco Chinnici, che sarà allestito il 26-27-28 Dicembre per le vie di Furnari.

Il progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e promosso dall’Assessore Giovanni Spinella, con la collaborazione dell’Associazione Giovanni Paolo II, che già in passato aveva proposto il presepe vivente nel centro tirrenico, e la parrocchia di Furnari. All’iniziativa ha collaborato l’istituto superiore barcellonese ITT-LSSA “Copernico “.

La dirigente, Angelina Benvegna, ha appoggiato fin da subito l’iniziativa, coinvolgendo parecchi alunni, attraverso i progetti PCTO, che hanno lo scopo di integrare la classica attività curricolare con periodi formativi esterni alla scuola, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze trasversali, culturali e sociali, in un contesto scolastico più flessibile ed aperto all’evoluzione della società. L’esperienza, supportata dalla docente tutor Letizia Mandanici, consentirà ai ragazzi di diffondere i valori di amicizia, collaborazione, inclusione e sviluppare spirito di iniziativa e progettualità.

Il sogno di Maria coinvolgerà quindi più di 140 figuranti, che si ritroveranno a recitare, in un circuito abbastanza esteso, nella parte più antica e suggestiva di Furnari. La zona adiacente proprio il centro cittadino si trasformerà nel “set” perfetto per l’evento, considerata la particolarità dei suoi scorci. I visitatori potranno dunque ammirare il presepe vivente che avrà la particolarità di essere “recitato”, in un’ambientazione incantevole.

Il paese di Furnari ha accolto l’iniziativa con l’obiettivo non solo di valorizzare il territorio, ma soprattutto con l’auspicio che si possa respirare davvero lo ”spirito natalizio”, affiancando il recupero delle tradizioni e degli autentici valori della natività ad uno spirito di fratellanza universale.