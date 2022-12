Calcio, la Nuova Igea Virtus in campo domani a Taormina per conquistare la finale di Coppa Italia

Miguel Medina

Si chiude domani l’anno solare della Nuova Igea Virtus, che dopo aver messo in cassaforte il titolo d’inverno nel girone B di Eccellenza, cercherà di conquistare anche la finale di Coppa Italia, dopo ad attenderla c’è già l’Akragas, capolista del girone A.

La squadra giallorossa, che potrà contare sull’ultimo arrivato, l’attaccante paraguayano Miguel Medina, dovrà affrontare la gara di ritorno della semifinale sul campo del Città di Taormina (fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio Bacigalupo), forte del vantaggio di 2-0 maturato all’andata. Per la qualificazione basterà anche perdere con il minimo scarto, ma i ragazzi del tecnico Pasquale Ferrara scenderanno in campo senza pensare alla risultato di quindici giorni fa. Sarà un test importante, contro la formazione che al momento insegue gli igeani in classifica e che nella gara di campionato li ha superati con un netto 3-0, in una gara condizionato dall’espulsione di Trimboli dopo appena 7′.

Ieri sera i tifosi giallorossi del club “Igeani Vecchia Guardia“, con il presidente Giuseppe Di Bartola, hanno festeggiato la squadra a ridosso del Natale, in un clima di grande partecipazione, con l’invito alla città di avvicinarsi ad una realtà sportiva, che sta provando a riportare Barcellona calcistica in una categoria consona alla storia giallorossa.