Oggi, al Teatro Mandanici la Premiazione del 12esimo Ciak Scuola FilmFest

Migliaia di studenti siciliani pronti per l’Oscar del cinema scolastico. Già partita la nuova edizione con 217 scuole e 12mila iscritti da tutta Italia. Il concorso, inserito nel Piano Nazionale del cinema a scuola di Mibac – Miur, è patrocinato dall’Assessorato regionale al Turismo – Sicilia Film Commission.

Il presidente Sergio Bonomo: “I giovani protagonisti del linguaggio cinematografico. Il Festival volano di turismo studentesco”

Oltre 12mila studenti provenienti da 217 scuole italiane, dal Trentino alla Sicilia, si sono iscritti al 13esimo Ciak Scuola FilmFest, l’Oscar del cinema scolastico, in corso per l’anno 2022-2023; intanto, oggi lunedì 19 dicembre si terrà la premiazione della precedente edizione che vedrà protagonisti un migliaio di allievi siciliani riuniti al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto(ME). Il concorso, patrocinato dall’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, coinvolge istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, insegnanti, famiglie, enti del comparto cinema, è stato inserito nel Piano Nazionale Il Cinema a Scuola dei ministeri Mibac e Miur. Un appuntamento, con inizio alle ore 10.30, ospitato dal Comune barcellonese e voluto fortemente dal sindaco Giuseppe Calabrò e dall’assessore all’Urbanistica Salvatore Coppolino, occasione per celebrare anche i primi dieci anni di Ciak Scuola. “I giovani sono le anime del Festival – spiega il presidente e direttore artistico Sergio Bonomo, che ha ideato l’iniziativa nel 2010 si trasformano in maestranze sul set, diventano attori, registi, sceneggiatori,montatori, operatori di ripresa, direttori della fotografia, esperti di effetti speciali; respirano aria di cinema e si appassionano a questo affascinante linguaggio per raccontare la loro vita, l’adolescenza, disagi e bisogni, visioni e incertezze, ideali e sogni, riflettere su presente e futuro”. Il progetto ha riscosso consenso anche fuori dalla Sicilia: in particolare le Regioni Lazio e Sardegna hanno accolto ben volentieri l’organizzazione che si appresta a diventare sempre più nazionale, anche per quanto riguarda gli eventi e nonsolo per l’adesione alla competizione, grazie alla creazione di opportunità educative che passano dalla realizzazione di brevi video, spot e soprattutto pubblicità progresso su svariati temi come bullismo, forme di violenza, stili di vita e altri argomenti di stretta attualità. Lunedì, oltre alla consegna delle “statuette da Oscar”, anticipate dalla nomination e previste nelle diverse categorie (migliore video, sceneggiatura, storyboard, regia, attore, attrice, effetti speciali, back stage, fotografia, musica, ecc.), saranno premiatele sette scuole selezionate nel contest che si contenderanno il titolo “I Magnifici 7”; un premio speciale, riservato alle scuole delterritorio: Guttuso e Da Vinci di Milazzo, Verona Trento- Marconi, Maurolico – Galilei, I.C. D’Acquisto, Nautico Duilio di Messina e I.C. Saponara – Spadafora. Il premio sarà assegnato per celebrare i dieci anni del Festival (2010-2020, tenendo conto della pausa forzata per covid); infine, due riconoscimenti, uno alla memoria di Graziella Campagna, alla presenza dei fratelli Piero e Pasquale e un altro, fuori concorso, alla scuola di formazione professionale C.I.R.S. per la realizzazione di un video sull’identità siciliana.

Ciak Scuola FilmFest (www.scuolafilmfest) è promosso dall’Associazione Educa, in collaborazione con USP Messina, Assessorato Regionale Turismo, Sicilia Film Commission, Comune di Barcellona, CSC Scuola Nazionale di Cinema sede Sicilia, Agiscuola Sicilia, Multisala Apollo, Accademia del Cinema di Catania Ciak si gira, Consigliera Provinciale di Parità Sicilia, Roma Film Academy, Roma Sound Design, Fondazione Taormina Arte, Taormina FilmFest e altri enti. Quest’anno Ciak Scuola è Premio Eureka (eurekaoffice.it). Il metodo audiovisivo favorisce l’analisi delle problematiche e diventa non solo un momento formativo, ma anche opportunità di coesione e integrazione sociale, specialmente dopo la pandemia quando gli scolari erano costretti alla DAD, perdendo talvolta il senso della realtà e della socialità. Una sfida creativa con lo scopo di comunicare importanti messaggi, utilizzando un linguaggio efficace e diretto sia a coetanei che ad adulti, che dura tutto l’anno: i ragazzi, in una prima fase del lavoro, si confrontano,dialogano per cercare di scrivere una trama in cui potersi rispecchiare. Poi, da autori diventano parte integrante del cast in scena. Nei giorni scorsi hanno preso parte ad alcuni eventi collaterali come “I magnifici set” per conoscere le location di celebri pellicole girate in Italia; “Ciak si gira in cucina”, una sorta di show cooking per raccontare la storia enogastronomica attraverso la cinematografia;attività e incontri nell’Accademia del Cinema Ciak si gira, alle Ciminiere di Catania, fondata dalla coppia di attori Antonio Catania e Rosaria Russo che hanno tenuto interessanti masterclass insieme col regista Daniele Gangemi e col “signor Etnacomics” Antonio Mannino; la visita dei Musei dedicati al Cinema, agli antichi strumenti di scrittura e allo sbarco in Sicilia; il laboratorio di trucco cinematografico e le proiezioni matinee al Multisala Apollo di Messina. La cerimonia di lunedì sarà anche un amarcord delle edizioni trascorse, un racconto testimoniato da docenti, dirigenti scolastici, personalità, studenti con approfondimenti specifici su tematiche come legalità, dispersione scolastica e altre ancora; la manifestazione sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con esibizioni di alcuni istituti.