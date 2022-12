La Dai-Ki Dojo di Barcellona è per la settima volta Campione d’Italia di Ju Jitsu Fulkam

La Dai-Ki Dojo di Barcellona Pozzo di Gotto, al termine di un fantastico weekend di battaglia al Pala Pellicone di Ostia, si laurea per la settima volta Campione d’Italia di Ju Jitsu FIJLKAM.

Gli atleti barcellonesi, guidati dal m° Alessandro Bengala, hanno battuto la concorrenza di 41 team presenti alle kermesse con oltre 550 atleti da tutta Italia.⠀

Il bilancio è stato di 25 medaglie d’oro, 11 d’argento ed 8 di bronzo, nelle tre discipline previste dal programma: BJJ, Fighting, Duo.⠀

“Si tratta di numeri esaltanti – afferma il m° Bengala – di un gruppo in cui talento, passione, amicizia e duro lavoro si riversano ogni giorno sul tatami. Molte sono state le difficoltà incontrate nel preparare questo campionato. Molti i nostri ragazzi che non hanno potuto unirsi alla trasferta. Non eravamo i più numerosi (il team Dai-Ki Dojo era rappresentato da 27 atleti), né la classifica per società era il nostro obiettivo principale. Oggi celebriamo la piccola grande impresa di questi ragazzi e di tutto il Ju Jitsu italiano, tornato finalmente grande nei numeri e nella qualità, grazie al lavoro di tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli arbitri che costituiscono la grande famiglia del Ju Jitsu FIJLKAM. Grazie di cuore a tutti!”.

⠀