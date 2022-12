Prostituzione a Milazzo: assolto Padre Siracusa e gli altri imputati

Aveva fatto scalpore sei anni addietro la vicenda riguardante il prete che “faceva prostituire le donne in casa propria” e che aveva sconvolto tutta la comunità di Milazzo – dove erano situati gli immobili – e Barcellona P.G., dove Padre Domenico Siracusa era molto conosciuto per l’esercizio del suo Ministero.

Si era parlato di “casa a luci rosse” che avrebbe portato all’esasperazione gli altri condomini, costretti a ribellarsi.

L’accusa

Secondo gli inquirenti, gli appartamenti venivano affittati (o sub affittati) mensilmente a somme al di sopra dei prezzi di mercato e, secondo una nota della questura, non interamente dichiarati. Il sacerdote, originario di Barcellona P.G., ma residente da anni a Milazzo, è stato denunciato insieme alla dipendente comunale (in quanto proprietari degli immobili) e a un’altra donna che avrebbe coordinato le ragazze tra i 20 e i 30 anni, che si prostituivano e che pubblicizzavano anche su giornali e siti specializzati le proprie prestazioni hot.

Gli appartamenti si trovano nella stessa palazzina, ma su piani diversi. I condomini, quindi, venivano spesso disturbati, notte e giorno, dai clienti alla ricerca di sesso a pagamento che spesso suonavano al campanello sbagliato o, addirittura, “importunavano” nelle scale le donne che vivevano nel palazzo ma erano estranee alla casa d’appuntamento. Situazione che ha portato a denunce e alla relativa collaborazione con le Forze dell’Ordine per porre fine all’incubo.

L’amministrazione condominiale del palazzo h innanzitutto presentato esposto al Commissariato di Polizia di Milazzo denunciando i fatti.

A seguito di questo esposto riguardante gli immobili appartenenti a Padre Siracusa, oltre che di un’altra principale co-imputata Rosaria Filice, sono state messe in atto le attività investigative del caso, al termine delle quali effettivamente è stata accertata l’attività di meretricio ipotizzata dagli altri condomini.

Dopo le prime verifiche, è stato tra l’altro scoperto che gli immobili in cui avvenivano questi fatti erano stati concessi in locazione ad un prezzo che non era quello di mercato, ma superiore. Da qui, l’imputazione del proprietario Siracusa per sfruttamento e comunque favoreggiamento della prostituzione. Tant’è vero che è stata preventivamente richiesta una misura cautelare nei confronti del prete e il sequestro preventivo degli immobili. Il Gip di allora decise di disporre il sequestro preventivo, ma non la misura cautelare a carico del prete.

Il procedimento giudiziario

Dopo una lunga istruttoria dibattimentale, durante la quale non è stato mai possibile sentire le prostitute perchè resisi irreperibili, è stata emessa sentenza lo scorso giovedì 16 dicembre.

In particolare, il Siracusa ha sempre negato di sapere quanto avveniva negli immobili di sua proprietà, la difesa ha provato che il parroco ha sempre dichiarato il vero, mettendo addirittura a verbale durante le assemblee condominiali che aveva regolarmente affittato gli immobili e non era a conoscenza dell’attività di meretricio che si svolgeva negli appartamenti e che alla conclusione del contratto avrebbe provveduto a non rinnovare. Contestato in primis il prezzo di mercato al quale erano stati dati in locazione gli immobili (unico motivo che consente l’instaurarsi di un’attività illecita), tramite consulenze tecniche, stime di agenzie immobiliari e produzione di accordi quadro in materia di locazione del comune di Milazzo, la difesa è riuscita tra l’altro a dimostrare che l’affitto era perfettamente in linea con quello che era il mercato dell’epoca. A rafforzare quanto asserito dagli avvocati del Siracusa anche la giurisprudenza recente che – contrariamente a quanto ipotizzato fino adesso – nega l’instaurarsi di un reato per sproporzione dei canoni locatizi, senza alcun’altra attività ausiliaria messa in atto dall’imputato e a supporto del reato ipotizzato.

L’assoluzione

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha perciò assolto Padre Siracusa Domenico, difeso dagli avvocati Sebastiano Campanella e Benedetto Calpone, e tutti gli altri imputati – Da Paz Patricia Madalena e Lembo Giuseppina – “perchè il fatto non sussiste” ed è stato disposto il dissequestro degli immobili. Felice e sollevato Padre Siracusa, che dopo 6 anni di battaglie giudiziarie ha potuto fare giustizia su una vicenda che aveva segnato la sua reputazione e lesa la sua immagine di parroco, che in passato aveva anche combattuto la prostituzione.

Il collegio difensivo per gli altri imputati è stato composto dagli avvocati Diego Lanza e Giorgio Leotti.