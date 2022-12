Calcio, scontro al vertice per la Nuova Igea Virtus: oggi a Modica per mantenere il primato

Il girone d’andata del campionato di Eccellenza si chiude con lo scontro al vertice tra la capolista Nuova Igea Virtus e Modica, seconda in classifica con un solo punto di distanza.

Il calcio d’inizio allo stadio Vincenzo Barone di Modica è fissato alle 14.30 ed i giallorossi del tecnico Pasquale Ferrara proveranno il colpaccio per concludere il girone d’andata da capolista. Nella trasferta modicana non ci sarà lo squalificato Isgrò, ma sarà disponibile l’ultimo arrivato in casa giallorosso, il jolly Nino Garofalo. Al seguito la formazione barcellonese avrà lo straordinario sostegno dei tifosi organizzati, che cercheranno di diventare un fattore durante la partita.

Il calendario della giornata vedrà il Taormina sull’ostica campo del Palazzolo e il Siracusa confrontarsi nel derby blasonato con la Leonzio. Per il Milazzo c’è la sfida salvezza con la Virtus Ispica. Ecco il programma completa, con l’unico anticipo vinto nettamente dal Santa Croce contro l’Acicatena.

Jonica F.C. Mazzarrone Calcio Milazzo Virtus Ispica 2020 Modica Calcio Nuova Igea Virtus Nebros Real Siracusa Belvedere Rocca Acquedolcese Città Di Comiso Santa Croce Città Di AciCatena 3-0 Siracusa Calcio 1924 Leonzio 1909 Sport Club Palazzolo Città Di Taormina