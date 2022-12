Calcio, la Nuova Igea Virtus fa la voce grossa a Modica (1-2) e si laurea campione d’inverno

Una prova di forza da parte della Nuova Igea Virtus: così si deve definire la vittoria netta, ben oltre il risultato finale, ottenuta oggi pomeriggio sul campo del Modica, nello scontro diretto dell’ultima giornata del girone d’andata nel torneo d’Eccellenza.

La formazione giallorossa ha conquistato un successo importante per la classifica e per il morale, grazie alla doppietta di Idoyaga, realizzata a cavallo dell’intervallo, al 44′ pt ed 2′ st. Il gol di Falco del Modica al 29’st ha solo fissato il punteggio di una gara che consente alla Nuova Igea Virtus allungare in testa alla classifica, con il titolo d’inverno. Alla fine della gara è festa per i tifosi igeani, che, insieme ai gruppi gemellati del Vittoria, hanno festeggiato la vittoria con un abbraccio caloroso alla squadra.

Santa Croce Città Di AciCatena 3-0 Jonica F.C. Mazzarrone Calcio 3-3 Milazzo Virtus Ispica 2020 1-0 Modica Calcio Nuova Igea Virtus 1-2 Sport Club Palazzolo Città Di Taormina 0-6 Nebros Real Siracusa Belvedere 1-2 Rocca Acquedolcese Città Di Comiso 1-2 Siracusa Calcio 1924 Leonzio 1909 4-1