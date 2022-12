Terme Vigliatore, i nuovi volontari della Protezione Civile impegnati un’importante esercitazione

Il nuovo di volontari della Protezione civile di Terme Vigliatore proseguono la loro formazione, in attesa del via libera alla loro attività da parte del Dipartimento regionale.

Ieri pomeriggio si tenuta un’esercitazione operative, dopo circa 2 mesi di un corso di formazione per volontari della Protezione Civile, curato da Giuseppe Nania, componente del direttivo del Club Radio Cb di Barcelllona da anni impegnato nell’attività di Protezione Civile. Il gruppo, coordinato dall’ex comandante della Polizia Municipale di Terme Vigliatore, Antonino Prinzi, ha avviato l’iter per il riconoscimento da parte della Regione, dopo il via libera del Comune e costituzione in assicurazione. Gli iscritti al momento sono 22, ma l’obiettivo è aumentare le adesione dopo aver avviato l’attività.

Diversi sono stati gli scenari affrontati nel corso dell’esercitazione. E’ stato simulato un uomo rimasto ferito e bloccato sul tetto, dopo il crollo dell’abitazione, ma anche un altro uomo rimasto ferito in una casa invasa da terra da spalare per entrare in casa. E’ stato ipotizzato anche uno rimasto ferito in un incidente in macchina sprofondata in un buco ed un ferito all’interno in un laghetto, senza dimenticare le tecniche per tamponare la furia dell’acqua durante l’alluvione, utilizzando sacchi di sabbia.