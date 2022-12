Toti e Totino a Milazzo per un evento benefico organizzato dai Leo Club del comprensorio tirrenico e ionico

I Leo Clubs Barcellona PG, Milazzo, Messina Host, Messina Ionio e Messina Peloro organizzano lo spettacolo teatrale “Sicilianamente Vostri” con i comici Toti e Totino che si terrà sabato 07 gennaio 2023 presso il Teatro Trifiletti di Milazzo.

L’evento ha lo scopo benefico di raccolta fondi per il progetto Cane Allerta Diabete da donare ad un bambino.

I LEO Clubs, sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni, che dedicano il proprio tempo libero all’attività di Servizio per la comunità, senza alcun fine di lucro o prospettiva politica. Costituiscono una realtà di quasi 4000 ragazzi in tutta Italia, capaci di mettersi a disposizione per fornire un contributo fattivo a sostegno delle realtà più fragili nella nostra società, cercando di condividere ideali di Amicizia, Generosità e Solidarietà.

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento a Domenico Levita (+39 3275381963 ) oppure Giampiero Alibrandi (+39 3246051090 ) oppure al Leo Club territoriale.

Vi aspettiamo numerosi per ridere insieme facendo del Bene a chi ne ha più bisogno.