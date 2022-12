Segnalata una voragine sulla via Barcellona-Castroreale dopo l’alluvione del 3 dicembre

Una lettrice di 24live ha segnato alla redazione una situazione di pericolo per l’incolumità degli automobilisti e dei centauri, che percorrono il primo tratto della via Barcellona Castroreale.

“Desideravo segnalare la voragine che si è creata dopo l’alluvione del 3 dicembre scorso, con grave pericolo per coloro che percorrono con vari mezzi la via Barcellona-Castroreale, poco dopo la confluenza della circonvallazione via Giacomo Leopardi. Il manto stradale è stato danneggiato sul lato destro direzione Castroreale e in caso di pioggia o durante le ore serali il pericolo in più punti non è visibile o non può essere evitato in caso di incrocio con veicoli in discesa, anche perchè nello stesso tratto sono presenti le automobili in sosta dei residenti”.

L’auspicio è che si possa intervenire per ripristinare il manto stradale in tempi brevi.