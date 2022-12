L’ass. Coppolino in visita alla aziende agricole: “Ci faremo parte attiva per superare le criticità del settore”

L’Assessore con delega all’Agricoltura, Salvatore Coppolino, ha avviato un tour istituzionale tra le aziende del territorio che operano nel settore della filiera agricola.

Nella giornata di ieri, l’Assessore Coppolino ha visitato l’Azienda Agricola Salamita, accolto dalla proprietà, rappresentata da Orazio e Giusi Salamita. Gli imprenditori di una delle aziende del settore maggiormente rappresentative in città hanno esposto le difficoltà del momento e proposto le loro istanze provenienti. Le problematiche recepite durante il giro istituzionale saranno adeguatamente affrontate e sottoposte ad organi preposti per la loro mitigazione o risoluzione.

“Dopo due anni di chiusure – ha affermato l’Assessore Salvatore Coppolino – le aziende sono pronte a ripartire, ma hanno necessariamente bisogno di aiuti concreti. Non è possibile ad esempio che i camion per il trasporto merci non possano usufruire dello svincolo autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto, se superiori alle 35 tonnellate. Significa un maggiore dispendio di costi di carburante, come se non bastassero tutti i problemi legati all’aumento vertiginoso dei costi dell’energia. A ciò si aggiunga la siccità che ha stritolato il territorio fino allo scorso novembre e l’improvvisa alluvione che ha avuto un impatto devastante sulle colture. Senza contare il rincaro delle materie prime e il prezzo dei fertilizzanti schizzato alle stelle. Facendo tesoro di queste legittime istanze, mi impegnerò al fine di avviare opportune interlocuzioni con chi di competenza per poter venire incontro alle esigenze del mondo agricolo barcellonese”.