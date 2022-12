Barcellona, disegnato in modo irrispettoso il volto della Madonna nel presepe installato sulle scale di Palazzo Longano

Un’associazione di Barcellona aveva donato al Comune la rappresentazione del Presepe, con le figure della Madonna e San Giuseppe e con il giaciglio su cui il 25 dicembre sarà esposto Gesù Bambino.

La scelta dei donatori è stata quella di lasciare i volti senza il lineamenti, ma qualcuno in modo irrispettoso ha dipinto la Madonna con gli occhi storti e con un appariscente rossetto rosso. A segnalare il gesto, che amareggiato i promotori dell’iniziativa, è stato l’assessore comunale Salvatore Coppolino. Le telecamere interne non inquadrano quel punto della scalinata e quindi non è stato possibile individuare l’autore di questa incursione poco apprezzata dall’Amministrazione.