Barcellona, arriva il “via libera” alle assunzioni ed alle ricontrattualizzazioni del personale del Comune

E’ arrivato il via libera della Cosfel alla richiesta di esecuzione del Piano Triennale delle assunzioni di personale 2022/2024 e del piano annuale” elaborati dall’Assessorato comunale alla gestione del personale.

Con l’approvazione ministeriale, necessaria per un ente come Barcellona Pozzo di Gotto, che ha attivato il piano di riequilibrio. il Comune potrà dar corso agli esiti dei concorsi già banditi ed in fase di esecuzione, grazie ai quali potranno essere assunti due Dirigenti (uno contabile e l’altro tecnico), quattro Istruttori direttivi tecnici, un istruttore direttivo informatico ed due istruttori direttivi amministrativi e contabili. Il piano approvato prevede altresì la ricontrattualizzazione, con maggiorazione delle ore lavorative, per 62 lavoratori part-time già in servizio presso gli uffici comunali.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Pinuccio Calabrò, e dal Vice Sindaco con delega al personale Santi Calderone: “E’ una giornata di grande soddisfazione per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la comunicazione da parte dell’Ufficio Affari Enti Locali del Ministero dell’Interno. Finalmente si esce da una situazione emergenziale che ha rallentato la macchina amministrativa carente soprattutto nei settori tecnici, a causa dei numerosi pensionamenti di personale qualificato. E’ stato così coronato l’immane lavoro programmato dall’Organo Politico e portato a termine da parte degli Uffici di Segreteria e del Personale. L’Amministrazione, nella sua interezza, ci tiene a ringraziare per l’immane lavoro finora svolto e da portare a compimento entro il 31 Dicembre. la dr.ssa Maria Scialli Natoli, nella qualità di Segretario Generale dell’Ente, unitamente ai funzionari che l’hanno coadiuvata”.

IL DETTAGLIO DELLE ASSUNZIONI

2 assunzioni di dirigente (1 tecnico e 1 contabile) per l’importo di € 123.711,41

7 assunzioni a tempo pieno di categoria O per un importo di € 237.427,87;

IL DETTAGLIO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

1 D Progressione Verticale da C T.P. € 2.685,66

7 C Progressione Verticale da B € 20.299,09

1 B Progressione Verticale da A € 1.546,10

IL DETTAGLIO DELLE RICONTRATTUALIZZAZIONI

1 unità categoria D in servizio a tempo parziale – istruttore direttivo – dalle attuali 24 ore settimanali passa a 30 ore settimanali per un costo di € 5.650,78.

2 unità categorie C in servizio a tempo parziale – istruttori – che dalle attuali 18 ore settimanali passano a 30 ore settimanali e 20 unità categorie C in servizio a tempo parziale -istruttori- che dalle attuali 24 ore settimanali passano a 30 ore settimanali per un costo per un costo di € 124.886,72.

2 unità categorie B3 in servizio a tempo parziale – autista scuolabus – che dalle attuali 18 ore settimanali passano a 30 ore settimanali per un costo di € 19.886,72.

4 unità categorie B in servizio a tempo parziale – esecutore – che dalle attuali 18 ore settimanali passano a 30 ore settimanali e di 2 unità categorie B in servizio a tempo parziale -esecutore- che dalle attuali 24 ore settimanali passano a 30 ore settimanali per un costo di € 47.213,68.

12 unità di cat. A in servizio a tempo parziale – operatori – che dalle attuali 24 ore settimanali passano a 30 ore settimanali e n. 19 unità di cat. A in servizio a tempo parziale – operatori – che dalle attuali 18 ore settimanali passano a 30 ore settimanali per un costo complessivo di € 223.183,67.

L’impegno economico per l’applicazione del piano delle assunzione supera quindi gli 800 mila euro.