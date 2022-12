La vicenda dell’ospedale di Barcellona in Commissione Salute: si cercano soluzioni per superare la carenza di personale

Si è svolta oggi la riunione della Commissione Salute all’ARS, che all’ordine del giorno affrontava anche il tema della riconversione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, oltre alla questione dell’iter dell’approvazione della pianta organica dell’ASP Messina.

Per il portavoce del Comitato in difesa dell’ospedale, Enzo Correnti, presente all’incontro con Rino Nania e Felice Mancuso, la circostanza che la questione Cutroni Zodda sia stata al centro delle prime attività della Commissione è un passo in avanti rispetto al recente passato. “Si è trattato di un primo risultato positivo, tenendo conto della situazione drammatica della sanità regionale. Abbiamo sottolineato che per l’orografica del territorio che fa riferimento all’ospedale di Barcellona sarebbe un errore imperdonabile cancellare la funzionalità dell’emergenza urgenza dal Cutroni Zodda. La Regione adesso dovrà dare risposte ed in un momento di difficoltà dovrà ritrovare credibilità in tema di sanità. Abbiamo riscontrato la disponibilità dell’assessore Giovanna Volo nel provare a risolvere il problema fondamentale della carenza di personale, ma chiaramente i tempi della riapertura del presidio così come previsto dal decreto del 2019 non saranno brevi“.

Il presidente della Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Laccoto, in una nota, ha sottolineato la gravità della situazione dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto: “E’ chiaro che anche il presidio barcellonesi, come gli altri della provincia di Messina, paga la grave carenza di personale. L’opportuna proroga dei contratti del personale impiegato a vario titolo nella lotta al Covid deve essere subordinata all’accettazione di andare a colmare carenze nei reparti o nei pronto soccorso, così come bisogna puntare a bandire concorsi per gli anestesisti per singolo ospedale e non su base regionale come invece è stato fatto privilegiando di fatto gli ospedali delle città capoluogo. Accolgo con favore l’intenzione annunciata dall’Assessore Volo di convocare un incontro tra tutti i direttori generali delle aziende sanitarie messinesi per analizzare le emergenze e individuare le opportune soluzioni”.

Laccoto ha ricordato poi come diventa essenziale per la piena funzionalità della sanità in provincia di Messina accelerare l’iter per l’approvazione della pianta organica dell’Asp di Messina. L’azienda, rappresentata al tavolo dal commissario straordinario Bernardo Alagna e dal direttore sanitario Domenico Sindoni, sta ridefinendo il budget per il personale e l’Assessorato ha garantito tempi celeri per l’approvazione della pianta organica. “Bisogna compiere tutti gli sforzi necessari – commenta l’on. Laccoto – per rendere più appetibili posti che sono attualmente sguarniti soprattutto negli ospedali periferici. E’ stato importante mettere attorno a un tavolo l’Assessore Volo e i responsabili dell’ASP messinese per definire modalità e tempi di approvazione di uno strumento necessario a sbloccare concorsi e assunzioni e quindi a garantire servizi essenziali ai cittadini in un territorio come quello messinese molto ampio e articolato anche dal punto di visto geografico”.

All’incontro erano presenti anche i componenti della commissione Calogero Leanza e Pino Galluzzo, insieme ad una delegazione di sindaci del distretto, guidati dal primo cittadino di Barcellona Pinuccio Calabrò.