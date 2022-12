Nuova Igea Virtus, tutto fatto per il ritorno in giallorosso del jolly difensivo Nino Garofalo

Manca solo l’annuncio ufficiale da parte della società giallorossa, ma è stato definito l’accordo per il ritorno alla Nuova Igea Virtus del jolly difensivo Nino Garofalo, barcellonese di 21 anni, che ha iniziato la stagione con la maglia del Milazzo.

Nino Garofalo, cresciuto nel settore giovanile della Promosport, dopo l’esperienza nel 2019 con la maglio dell’Igea Virtus, ha indossato negli anni successive le maglie del Messina in serie C, della Nissa in Eccellenza e della Sancataldese in serie D, prima di tornare nell’estate scorsa a Milazzo.

Il suo nome nelle ultime settimane era stato accostato a quello di società di serie D, ma anche a formazioni di Eccellenza che puntano alla promozione come il Siracusa. Nino Garofalo ha scelto la Nuova Igea Virtus, la squadra della sua città, con l’obiettivo di dare un contributo importante per raggiungere l’obiettivo del salto di categoria.