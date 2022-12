Sarà presentata con una mostra al villino Liberty l’opera prima dell’artista siciliana Emanuela Ravidà

La favola per bambini “Il Pavone e il Gatto sul piedistallo”, esordio letterario dell’artista Emanuela Ravidà, in arte RE, nota per le sue opere derivate da materiali di scarto come vecchie finestre e per le grandi installazioni in plastica riciclata, sarà presentata il 29 e 30 dicembre nello scenario del Villino Liberty di Barcellona P.G.

Insieme alla presentazione del del libro, sarà aperta a pubblico per due giorni la mostra delle 33 tavole originali realizzate dall’artista, che fanno parte integrante del testo letterarioc.

Il Pavone e il Gatto sul piedistallo, pubblicato da Giambra Editori, è una favola per bambini che fa riflettere anche gli adulti in cui l’autrice rende protagonisti animali e uomini in un susseguirsi di vicende che appassionano il lettore e lo proiettano in un mondo fantastico, reso vivo e visibile dalle 33 tavole a colori che illustrano il racconto con colori brillanti e dettagli minuziosi.

Questa atmosfera incantata svela anche un lato finora sconosciuto dell’artista RE, che è sempre stata legata stilisticamente più all’astratto e all’informale che alla figurazione, per di più per bambini. Il libro – ideato, scritto e illustrato durante la pandemia – sarà disponibile nelle librerie e nei negozi online e si pone come chiave di interlocuzione verso il mondo dei più piccoli con un linguaggio che si completa tra parola e segno.

Prima dell’appuntamento di Barcellona sono in programma le presentazione del 16 dicembre nella Chiesa del SS. Rosario a San Pier Niceto (ME) e del 18 dicembre 2022 nel Centro Studi INDACO di Torregrotta (ME)

Biografia dell’artista

Emanuela Ravidà, in arte RE (Milazzo, 1985) è un’artista multidisciplinare che concepisce l’arte come

strumento di educazione alla sostenibilità ambientale. Da sempre è impegnata nella ricerca sulla conversione dei materiali di scarto e nella sperimentazione di nuove tecniche utilizzando metalli, vetro, carta e plastica. Dal 2009 espone in mostre personali e collettive in Italia e in Europa.