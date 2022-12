Barcellona, il nuovo service cittadino Kiwanis inizia l’attività a sostegno del territorio

Si è svolta sabato scorso in un noto locale della città del Longano la cerimonia di conferma della presidenza del nuovo Kiwanis di Barcellona P.G. per il Dott. Comm. Luigi La Rosa. Contestualmente si tenuta anche l’investitura dei Soci Fondatori.

La serata è stata arricchita dalla presenza delle più alte autorità Kiwaniane dei distretti locali e dei rappresentanti di altri Club Service come il Rotary Club di Barcellona P.G. Ha partecipato anche alcuni rappresentanti della politica locale, regionale e nazionale, dal sindaco della città Pinuccio Calabrò al deputato regionale Pino Galluzzo, dal senatore Nino Germanà alla senatrice Ella Bucalo, che hanno garantito il loro impegno per promuovere le iniziative del Kiwanis Barcellona.

“Il Kiwanis – ricordano i soci – nasce come Club Service a sostegno attivo dei valori umani, dei bambini e della collettività. Aspetti che il mondo Barcellonese ha bisogno di curare con estrema attenzione, oggi più che mai. Per migliorare Barcellona infatti, bisogna per il Club, sostenere i bambini affinché le generazioni di domani siano il meglio”.

Il Kiwanis Club di Barcellona P.G. hanno inoltre ringraziato non solo gli esponenti politici, ma anche Il Rotary Club di Barcellona P.G., la FIDAPA sez. di Barcellona P.G., il Soroptimist Milazzo, i Luogotenenti governatori della divisione Kiwanis Sicilia 1, il Kiar, e i Kiwanis Club Messina, Messina Peloro, Messina Nuovo, Capo D’Orlando, Milazzo e Milazzo Città del Capo.