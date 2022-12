11 Città Siciliane a sostegno di AIL, grazie alla Community Groupcycling®️ Icyff®️

In sella alla solidarietà, grazie alla Community Groupcycling®️ Icyff®️ che ha deciso di sostenere l’AIL -Associazione Italiana contro Leucemie Linfomie Mieloma: “Quando la fatica si trasforma in soddisfazione e gratitudine”.

E’ stato un weekend intenso quello organizzato dalla Community Groupcycling®️ Icyff®️, che si è impegnata per coinvolgere ben 11 città siciliane contemporaneamente per un evento di solidarietà.

Ragusa, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone, Siracusa, Avola, Gela, Trapani, Alcamo, Messina, Agrigento impegnate in 13 eventi con 65 istruttori GROUPCYCLING e numeri da grande evento con oltre 700 rider in una sola giornata.

Il commento di Massimiliano Agrip, tra i promotori e gli istruttori: “Oggi abbiamo fatto qualcosa di veramente grande, oltre le nostre aspettative. L’iniziativa nasce per dare un sostegno alla ricerca nella lotta a Leucemie Linfomi e Mielomi”.

Il tran tran solidale è partito da Parma per giungere alla Sicilia. Perché Parma?

“È casuale o quasi … – spiega Massimiliano Agrip – Il figlio di un nostro carissimo amico e istruttore che lavora per l’università di Parma come veterinario, dopo un’estate tribolata a a fare indagini, ha scoperto che deve lottare (e siamo certi che vincerà!) contro un brutto linfoma che l’ha fatto entrare nel tunnel dell’oncologia. La diagnosi è arrivata all’ospedale di Parma ed è lì che è stato preso in cura. In questi mesi, sia lui che la sua famiglia, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il grande lavoro che fa l’ AIL. In particolare, l’AIL di Parma, senza nessun obbligo o richiesta, ha fornito gratuitamente una casa per il primo periodo di cure in attesa che si organizzassero autonomamente, fornendo supporto psicologico e di ogni tipo a malati e parenti. Ma l’aspetto più utile e che più colpisce è la dedizione di questa associazione a sostenere la ricerca contro queste terribili forme di tumore che prevalentemente colpiscono i giovani. Spinto da questa situazione, insieme ai ragazzi della sua città, il padre del ragazzo che è un istruttore ha organizzato un evento nella sua palestra per poter dare il proprio contributo. Quando è venuta fuori la notizia e la sua intenzione, tutto il team siciliano ha voluto associarsi al gesto e contribuire a questa iniziativa. – ha raccontato Agrip – Anche noi della provincia di Messina ci siamo subito attivati, ci siamo sentiti tra noi Istruttori e abbiamo messo su questa iniziativa”.

Massimiliano Agrip, istruttore presso la Palestra Planet Fitness di Barcellona P.G., Dario Campisi e Tonino Benvegna istruttori presso il Centro Sportivo “Dance Queen” di Rodì e Maria Teresa di Blasi Istruttrice presso la Wellnext sport Club ssd di Sant’Agata di Militello sono le persone che si sono intestate questa mission.

Non si conosce ancora la cifra definitive di tutti i singoli eventi, ma si crede che complessivamente la somma si aggiri oltre i 7.000 euro raccolti ed interamente devoluti in beneficenza per la ricerca con l’AIL.

Solo il messinese ha raccolto 600 euro interamente devoluti in beneficienza.

“E’ stata un’esperienza che ci ha ripagati di tutte la fatiche che abbiamo fatto sia per organizzarla che per attuarla. – ha commentato infine Massimiliano Agrip – Il feedback è stato ottimo, è stato bellissimo e ben riuscito, siamo stati una squadra vincente. Speriamo giunga forte il sostegno, soprattutto morale a chi combatte per la vita!”